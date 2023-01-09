На Дніпропетровщині під час пожежі загинула дитина, ще двоє отруїлися продуктами горіння - ДСНС

У м. Нікополі (Дніпропетровська обл.) під час пожежі загинула дитина, ще двоє дітей отруїлися продуктами горіння, повідомляє Держслужба України з надзвичайних ситуацій.

"Трагедія сталася в м. Нікополі. За викликом оперативно прибули місцеві пожежники трьох чергових відділень і встановили, що з квартири на 5-му поверсі п'ятиповерхового житлового будинку йде густий дим. Там жили двоє батьків і троє дітей, які на момент прибуття рятувальників перебували на вулиці", - йдеться в повідомленні.

У ньому зазначається, що дівчинка 2019 року народження була без свідомості.

"Рятувальники провели реанімаційні заходи після прибуття екстреної медичної допомоги. На жаль, дитину врятувати не вдалося", - наголосили в ДСНС.

Там додали, що також отруїлися продуктами горіння і були госпіталізовані дівчинка 2018 р. н. і хлопчик 2021 н. р.

Пожежу ліквідовано.