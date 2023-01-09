Чотири судна доставлять українське продовольство до Великобританії, Туреччини, Єгипту та Шрі-Ланки.

З українських портів у неділю вийшли чотири суховантажні машини з пшеницею, кукурудзою, горохом і насінням соняшника, повідомляє Спільний координаційний центр (СКЦ).

"8 січня чотири судна залишили українські порти, вони перевозять загалом 100,9 тис. тонн зерна та іншого продовольства в рамках чорноморської зернової ініціативи", - йдеться у повідомленні.

Судно Leo I доставить 49,5 тис. тонн пшениці до Шрі-Ланки, судно True Harmony - 25,9 тис. тонн кукурудзи до Єгипту. Суховантаж MKK 1 перевезе 13 тис. тонн гороху до Туреччини, суховантажне судно Bomustafa O переправить до Великобританії 12,5 тис. тонн насіння соняшника.

У порти України також прямують два суховантажні машини, які в неділю пройшли гуманітарним коридором.

"Станом на 8 січня загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, експортованої з трьох українських портів, становить 16 945 661 тонну. Усього на даний момент було дозволено рух 1 262 суден: 629 на прибуття в українські порти та 633 - на вихід із них", - резюмували у СКЦ.