Голова комітету Ради Мережко висунув свою кандидатуру на посаду президента ПАРЄ

Голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція "Слуга народу") вирішив балотуватися на посаду президента Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) на 2023 рік.

"Щиро вдячний своїм колегам за підтримку мого рішення висунути свою кандидатуру на посаду президента Парламентської асамблеї Ради Європи", - повідомив Мережко у Фейсбуці в суботу.

За словами народного депутата, один із пунктів його передвиборчої програми - відновлення демократії всередині ПАРЄ: "антидемократичну систему виборів президента, яка існує зараз, і яка є, по суті, виборами без виборів, потрібно замінити на справжні конкурентні вибори".

Мережко також вважає, що ПАРЄ "необхідно рішуче позбутися будь-якого російського або проросійського впливу" і зробити ці зміни невідворотними, не допустити повернення до політики діалогу з Росією.

На думку Мережка, ПАРЄ має розширити систему захисту прав людини та активно протидіяти порушенням прав людини та злочинам проти її прав, які вчиняють країни, які не є членами Ради Європи.

Мережко оприлюднив скан листа народних депутатів до європейської міжпарламентської організації про підтримку його висунення кандидатом на посаду президента ПАРЄ.