Титул культурних столиць Європи 2023 року носитимуть міста Елефсін, Тімішоара та Веспрем

Єврокомісія (ЄК) офіційно оголосила про вибір культурними столицями Європи 2023 року міст Елефсін (Греція), Тімішоара (Румунія) та Веспрем (Угорщина).

"Звання культурної столиці Європи дає змогу продемонструвати багатство та різноманітність культур у Європі, стимулювати сталий туризм і сприяти розвитку міст через культуру. Це також має довгостроковий позитивний соціальний та економічний ефект і для самих міст, і на прилеглих регіонів", - йдеться в оприлюдненому в п'ятницю в Брюсселі комюніке ЄК.

"Протягом 2023 року нові культурні столиці Європи запропонують численні заходи, виставки та видовища, які дадуть змогу розкрити для всіх багатство та різноманітність їхніх культур", - повідомив на брифінгу в Брюсселі офіційний представник ЄК Йоганнес Барке.

Як зазначили в Єврокомісії, щоб бути відібраними для права носити титул культурних столиць Європи, міста мають розробляти "культурні програми із сильним європейським виміром, заохочуючи активну участь у них своїх жителів та їхніх спільнот".