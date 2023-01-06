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15:45 06.01.2023

У головного колабораціоніста Херсонщини Сальдо під час обшуків знайдено вказівки від РФ та довідки про місцевих активістів - ДБР

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У головного колабораціоніста Херсонщини Сальдо під час обшуків знайдено вказівки від РФ та довідки про місцевих активістів - ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) здійснили обшуки у голови окупаційної адміністрації Херсонської області Володимира Сальдо: знайдено документи зі злочинними вказівками від РФ, довідки щодо херсонських активістів, бібліотеку з книжками про Росію та посібники про секс.

"Працівники ДБР провели обшук у головного колаборанта Херсонської області Володимира Сальдо. У його маєтку та за місцем проживання поплічників зрадника виявлено документи РФ із прямими вказівками до вчинення злочинів проти України", - йдеться в повідомленні бюро на сайті відомства в п'ятницю.

За інформацією ДБР, також виявлено відомості про структуру окупаційної адміністрації та нарахування зарплати в російських рублях.

"Знайдено конспекти, в яких нотувались особливості законодавства РФ. Також виявлено довідки щодо херсонських патріотів та активістів", - зазначено в повідомленні.

Крім того, як наголошується в повідомленні, окремої уваги заслуговує бібліотека Сальдо. "Поряд із такими виданнями, як "Императрица Екатерина II", "Россия. Великая Судьба", "Москва. Размышления в фотографии", сусідить посібник "Радость секса. Книга о премудростях любви". Також багато радянської геральдики, нагород і георгіївських стрічок", - інформують у ДБР.

У бюро нагадують, що прокурори Херсонської обласної прокуратури вже скерували до суду обвинувальні акти стосовно окупаційного голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області, його заступника і так званого голови Херсонської міської адміністрації.

Їм інкриміновано державну зраду, колабораційну діяльність, виправдовування, збройну агресію РФ проти України, глорифікацію її учасників (ст. 111, ст. 111-1, ст. 436-2 Кримінального кодексу України).

 

Теги: #сальдо #обшуки #дбр

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