Події

15:21 06.01.2023

Жителі Донецької області, які здавали ворогові позиції ЗСУ у Костянтинівці та Бахмуті, засуджені до реальних термінів ув'язнення

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Двох мешканців Донецької області засуджено до реальних термінів ув'язнення за інформування ворога про позиції й техніку Збройних сил України в районі Костянтинівки та Бахмута, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За підтримання публічного обвинувачення Донецької обласної прокуратури суд визнав двох громадян України винними у несанкціонованому поширенні інформації про рух, переміщення та розміщення Збройних сил України (ч. 2 ст. 114-2 КК України). Їм призначено покарання у вигляді 5 років та 6 місяців і 6 років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні відомства у телеграм-каналі у п'ятницю.

За інформацією прокуратури, прокурори в суді довели, що в березні 2022 року мешканець селища Клебан-Бик Краматорського району, а у травні-липні мешканець м. Бахмут із власних телефонів через месенджер поширювали текстові повідомлення та скріншоти Google Maps. Вони містили координати місць розташування і переміщення особового складу і техніки ЗСУ на території міст Костянтинівка та Бахмут.

"Обидва засуджених очікували вироку суду під вартою", - уточнюється в повідомленні.

Досудове розслідування проводила Служба безпеки України.

 

Теги: #суд #зрадники #донецька_область

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