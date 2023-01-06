Прем'єр Японії та Зеленський провели телефонну розмову, обговорили можливий візит до Києва - NHK

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда провів 30-хвилинну телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, обговорили російську агресію проти України та можливий візит прем'єра Японії до Києва.

Як повідомляє телеканал NHK, Кісіда запевнив, що відіграватиме активну роль під час японського головування в G7.

"Я рішуче засудив агресію Росії та заявив, що Японія зробить усе можливе, щоб надати допомогу, зокрема пережити зиму, щоб захистити життя українців", - сказав він.

У свою чергу президент Зеленський висловив глибоку вдячність за позицію Японії та розповів про поточну ситуацію в країні. Також співрозмовники обговорили можливий візит Фуміо Кісіди в Україну, який отримав запрошення відвідати Київ.

"Ще нічого не вирішено, але я розгляну це з урахуванням різних обставин", - додав він.