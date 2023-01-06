В Україну йдуть морози: до -15-20° у східних та північних регіонах, на заході та півдні - до -5°

Український гідрометцентр попереджає про значне зниження температури найближчої доби: у східних, Сумській, Полтавській, Чернігівській областях вночі буде до 15-20° морозу, вдень 8-13° морозу, повідомляє Укргідрометцентр у п'ятницю.

За даними Укргідрометцентру, на решті території вночі очікується 7-12° морозу; вдень 2-7° морозу, у західних, Вінницькій та Одеській областях вночі 0-5° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла, на Закарпатті та Прикарпатті до 7° тепла.

У західних, удень і у Житомирській, Вінницькій, Одеській областях невеликий сніг, удень місцями з дощем; на решті території мінлива хмарність, без опадів.

На дорогах західної частини ожеледиця, попереджає гідрометцентр.

Вітер північний із переходом у більшості областей на східний, 5-10 м/с.

У Києві 7 січня також значне зниження температури: вночі близько 10° морозу, вдень 5-7°. Без опадів. Вітер північний із переходом на східний, 5-10 м/с.