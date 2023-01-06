Керівництво РФ, як і раніше, не має бажання проводити переговори з Україною - ISW

Президент РФ Володимир Путін підтвердив свої максималістські цілі в телефонній розмові з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у четвер, що свідчить про реальну відсутність у нього намірів вести з Україною переговори, йдеться у звіті Інституту дослідження війни (ISW) за 5 січня.

Путін, як зазначають аналітики, заявив, що Москва залишається відкритою для переговорів із Києвом доти, доки такі переговори "враховують нові територіальні реалії". "Урахування "територіальних реалій" у контексті переговорів означає примус України до поступок, які прямо підривають її територіальний суверенітет. Секретар НАТО Єнс Столтенберг також зазначив 5 січня, що немає жодних ознак того, що амбіції Кремля змінилися. Використання припинення вогню як інформаційної операції у поєднанні з тривалою пропагандою Путіним максималістських цілей в Україні продовжує свідчити про те, що Путін не має ніякого бажання проводити переговори з Україною", - наголошують у ISW.

Також аналітики зазначають, що Путін постійно погоджується і підтримує мілогерів, які регулярно використовують відверто геноцидні висловлювання і закликають до нестримних воєнних дій, що ясно доводять його наміри в цьому напрямі. "Доти, доки Путін продовжує виділяти таких екстремістів, буде зрозуміло, що він не має наміру відмовлятися від своїх максималістських цілей", - зазначається у зведенні.

У ISW повідомили, що російські сили в четвер продовжували обмежені контратаки, щоб відновити втрачені позиції уздовж лінії Сватове-Кремінна в Луганській області. Також, за даними аналітиків, російські сили стверджували, що українські сили продовжували контрнаступальні операції в цьому районі.

Повідомляється, що українські сили провели успішну контратаку, тоді як російські війська продовжували наступальні операції навколо Бахмута Донецької області й на захід від Донецька.

Російські війська в четвер продовжували діяти диверсійно-розвідувальними групами на річці Дніпро та зміцнювати позиції в лівобережній частині Херсонської області.