Різдвяне припинення вогню Путіна - це інформаційно-пропагандистська акція в чекістській манері, вважають військові експерти

Вказівка президента Росії Володимира Путіна про різдвяне "припинення вогню" - це інформаційно-пропагандистська акція у властивій російському лідерові чекістській манері, заявив у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" військовий експерт і керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Це спроба створити ілюзію в російському суспільстві та на світовій арені, що нібито Росія готова до якихось миротворчих зусиль, перемир'я, нехай і на 36 годин, а Україна нібито відмовляється від мирних ініціатив. Жодних щирих ознак або передумов того, що Росія готова припинити бойові дії або відмовитися від своїх загарбницьких планів, абсолютно немає", - зазначив Мусієнко.

Зокрема, він наголосив, що ця заява російського керівництва дуже просто "розбивається" об одну просту річ, а саме: "в релізі пресслужби Путіна за підсумками його переговорів з турецьким лідером Ердоганом було зазначено, що Україна повинна визнати територіальні втрати та піти на територіальні поступки Росії".

"Тобто Путін упертий у своєму божевіллі й говорить: ви, Україна, повинні погодитися з анексією своїх територій! З тим, що частина України тепер фактично має бути під контролем Росії. Ну як і що про них (РФ - ІФ-У) і їхнє "перемир'я" ще говорити?" - зазначив експерт.

"Це виключно інформаційно-пропагандистська акція у властивій Путіну чекістській манері, в якій він намагається своїм лицемірством показати, що нібито готовий до миротворчості, що не відповідає дійсності", - сказав Мусієнко.

У свою чергу полковник запасу ЗСУ і військовий експерт Олег Жданов вважає, що заяву російського президента про впровадження режиму припинення вогню було зроблено з метою початку процесу перегрупування російських військ в Україні.

"Йому потрібна оперативна пауза. Він не встигає передислокувати війська для того, щоб продовжувати посилення тиску на наші війська. Тобто, темпи наступу в нього виснажуються. Йому потрібне перегрупування військ. А що для цього потрібно? Припинити вогонь для того, щоб російська армія не зазнавала втрат", - сказав він у коментарі агентству.

"Подивіться: за останній місяць втрати в окупаційних військах - батальйон за день. Це дуже боляче. Вийде так, що доки вони зберуться наступати в Україну знову до середини або кінця лютого, в них війська закінчаться", - додав Жданов.

Другий момент у заяві про т.зв. перемир'я, на думку експерта, полягає у його провокаційній складовій, оскільки "війна як ішла, так і йде".

"А "перемир'я" - це провокація з боку Путіна. Він використовує такий момент, що ми ж теж із 6-го на 7-ме число святкуємо Різдво. І він намагається нас упіймати на цьому. Якщо ми погодимося, то ми програли", - зазначив він.

Крім того, Жданов упевнений, що навряд чи варто чекати негативної реакції з боку західних партнерів на позицію України щодо заявленого в РФ "перемир'я".

"Єдиний, хто щось може висловити, - це Ердоган (президент Туреччини – ІФ-У). Але він діє за принципом "своя сорочка до тіла ближча", тому він більше обстоює інтереси в зерновій угоді, в питаннях безпеки з РФ, тому що в них перетинаються інтереси в Сирії. Тому ж він постійно і намагається відіграти роль миротворця і посадити нас за стіл переговорів з РФ. Знову ж таки, його сьогоднішня ( 5 січня – ІФ-У) розмова з Путіним. Ердоган сказав про припинення вогню - це, як ми побачили, путінський наратив", - резюмував експерт.

Як повідомлялося, Володимир Путін доручив міністрові оборони РФ Сергію Шойгу запровадити з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня режим припинення вогню. В документі міститься також заклик до української сторони оголосити режим припинення вогню.