Події

08:58 06.01.2023

ЗСУ відбили ворожі атаки окупантів у районах 12 населених пунктів - Генштаб

2 хв читати
ЗСУ відбили ворожі атаки окупантів у районах 12 населених пунктів - Генштаб

Збройні сили України відбили ворожі атаки окупантів у районах 12 населених пунктів, повідомляє Генеральний штаб.

"За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка і Площанка Луганської області та Спірне, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Первомайське, Мар’їнка і Побєда на Донеччині", - йдеться в повідомленні.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Устинівка і Фиголівка Харківської області.

На куп’янському напрямку зафіксовано ворожий вогонь у районах населених пунктів Тавільжанка, Дворічна, Вільшана, Синьківка, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне і Берестове на Харківщині та Куземівка, Новоселівське та Стельмахівка Луганської області.

На лиманському напрямку вогневого впливу зазнали Макіївка, Площанка, Кузьмине та Діброва на Луганщині.

На бахмутському напрямку противник обстріляв Верхньокам’янське, Спірне, Берестове, Білогорівку, Веселе, Яковлівку, Соледар, Красну Гору, Бахмут, Кліщіївку, Білу Гору, Курдюмівку, Диліївку, Озарянівку, Північне, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області.

На авдіївському напрямку під вогневе ураження потрапили Красногорівка, Авдіївка, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині.

На новопавлівському напрямку окупанти обстріляли Микільське, Вугледар та Пречистівку Донецької області.

На запорізькому напрямку вогневого впливу зазнали Времівка, Зелене Поле і Новопіль на Донеччині; Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Гуляйпільське, Чарівне, Новоданилівка, Щербаки, Степове і Приморське Запорізької області та Нікополь на Дніпропетровщині.

На херсонському напрямку, зокрема, від артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Херсон, Чорнобаївка та Токарівка. 

Теги: #зсу #бої

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:28 05.01.2023
Минулої доби ЗСУ відбили ворожі атаки в районах 16 населених пунктів - Генштаб

Минулої доби ЗСУ відбили ворожі атаки в районах 16 населених пунктів - Генштаб

15:02 04.01.2023
На бахмутському напрямку ворог за добу завдав 238 ударів із різного озброєння - спікер Східного угруповання ЗСУ

На бахмутському напрямку ворог за добу завдав 238 ударів із різного озброєння - спікер Східного угруповання ЗСУ

17:19 03.01.2023
Шмигаль: Після нашої перемоги Україна має перейти на сильну контрактну армію

Шмигаль: Після нашої перемоги Україна має перейти на сильну контрактну армію

18:00 02.01.2023
Українські сили оборони звільнили 40% окупованих після 24 лютого територій - Залужний

Українські сили оборони звільнили 40% окупованих після 24 лютого територій - Залужний

17:11 02.01.2023
Понад 20 тис. українських військовослужбовців було підготовлено завдяки державам-партнерам у 2022 році - Залужний

Понад 20 тис. українських військовослужбовців було підготовлено завдяки державам-партнерам у 2022 році - Залужний

13:51 01.01.2023
Окупанти втратили за останню добу 171 військовослужбовця на Бахмутському напрямку, ще близько 200 загарбників поранені

Окупанти втратили за останню добу 171 військовослужбовця на Бахмутському напрямку, ще близько 200 загарбників поранені

11:51 01.01.2023
ЗСУ відбили атаки ворога в районі 9 населених пунктів на Донбасі

ЗСУ відбили атаки ворога в районі 9 населених пунктів на Донбасі

17:26 30.12.2022
Резерв бронежилетів на 2023 рік становить майже 200 тис., касок понад 120 тис., форми - сотні тисяч комплектів - Міноборони

Резерв бронежилетів на 2023 рік становить майже 200 тис., касок понад 120 тис., форми - сотні тисяч комплектів - Міноборони

14:32 30.12.2022
Близько 3,4 тис. українських військовослужбовців нині перебувають у полоні, ще 15 тисяч людей зникли безвісти – ОП

Близько 3,4 тис. українських військовослужбовців нині перебувають у полоні, ще 15 тисяч людей зникли безвісти – ОП

07:52 30.12.2022
ЗС України можуть опинитися на території РФ, якщо це знадобиться для захисту України - Данілов

ЗС України можуть опинитися на території РФ, якщо це знадобиться для захисту України - Данілов

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти готують теракти в православних храмах на Різдво - Верещук

Окупанти обстріляли в Херсоні пожежну частину, є загиблі й поранені - ДСНС

СБУ виявила в єпархіях УПЦ (МП) російські триколори та колишні склади окупантів

США оголосять про новий пакет військової допомоги Києву в п'ятницю - Пентагон

Зеленський закликав громадян Росії "звільнитися від страху" перед однією людиною у Кремлі

ОСТАННЄ

Обстріл росіянами Херсона 2 січня знищив рибу у Дніпрі майже на 400 млн грн - Держрибагентство

Прокуратура підозрює ексначальника відділу банку "Аркада" у розтраті коштів Фондів фінансування будівництва

Окупанти готують теракти в православних храмах на Різдво - Верещук

Померла одна з постраждалих від обстрілів Києва 29 грудня, повідомив Кличко

"Філіп Морріс" спростовує заяву АМКУ і пропонує перевірити результати досліджень

Окупанти обстріляли в Херсоні пожежну частину, є загиблі й поранені - ДСНС

Інфляція в Україні в грудні-2022 могла прискоритися до 28% через проблеми електропостачання - Інститут економічних досліджень

СБУ виявила в єпархіях УПЦ (МП) російські триколори та колишні склади окупантів

Заяви про помилування "вагнерівців" можуть свідчити про високі втрати в їхніх лавах, але більшість втрат окупантів припадає на мобілізованих, - ISW

Прогноз погоди на вихідні 7–8 січня: тепло тримає оборону на заході, холод наступає зі сходу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА