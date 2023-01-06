Резніков не бачить потреби в додатковій мобілізації

Міністр оборони України Олексій Резніков не бачить на сьогодні необхідності в "масовій" мобілізації, проте додав, що ситуація на фронті може змінитися в будь-який момент.

"У масовій мобілізації станом на сьогодні я не бачу необхідності. Але, звісно, ситуація на фронті може змінитися у будь-який момент, залежить від розвитку подій. І тоді прийматиметься рішення: РНБО, президент, Верховна Рада", - зазначив міністр.

Він наголосив, що "ми поповнюємо втрати, беремо особливих фахівців визначених для завдань", проте станом на сьогодні потреби в додатковій мобілізації немає.

Резніков зазначив, що мобілізація оголошена і відбувається у спокійному режимі.

"І ми навіть не вибрали ще той стовідсотковий потенціал, який там введено", - наголосив міністр.