Населення зменшило споживання е/е в жовтні-листопаді щонайменше на третину - глава YASNO

Споживання електроенергії населенням через відключення і завдяки економії в жовтні-листопаді загалом знизилося щонайменше на третину, повідомив голова енергопостачальника YASNO Сергій Коваленко.

"Маємо нашу статистику, яка свідчить, що в Києві споживання електроенергії населенням у жовтні 2022-го впало на 19%, а в листопаді - на 28% до жовтня і листопада 2021-го відповідно. У Дніпрі та області воно впало на 15% у жовтні, на 11% - у листопаді", - написав Коваленко у своєму фейсбуці в четвер увечері.

При цьому він зазначив, що ці цифри насправді більші, але точно їх не можна визначити, оскільки не всі клієнти вчасно передають показники лічильників, а значна частина нарахувань здійснюється "за середнім" споживанням.

"Але все одно, за допомогою відключень та економії населення зменшило споживання щонайменше на третину. Це суттєво допомагає енергосистемі триматися", - резюмував Коваленко.

Він звернув увагу на ефективність економії електроенергії споживачами, зазначивши, що глобально це дає гарний результат попри те, що деякі споживачі можуть не помічати змін.

Щодо поточної ситуації глава YASNO зазначив, що обмеження впродовж 5 січня дещо зросли через похолодання, але графіки працюють.

"Продовжуємо жити та працювати в графіках. Обмеження незначно зросли. Це пов'язано з тим, що на вулиці похолоднішало", - пояснив Коваленко.

Крім того, він повідомив, що також зросла кількість локальних аварій, закликавши споживачів бути уважними й акуратно користуватися електроприладами.

Як повідомлялося, 3 січня з 14:00 у Києві знову почали діяти стабілізаційні графіки відключень електроенергії у зв'язку зі зростанням споживання е/е промисловістю після теплих святкових днів.

Як зазначили в "ДТЕК", тепла погода та зменшення споживання промисловістю дали змогу на свята мінімально обмежувати електроенергію для киян.

