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18:38 05.01.2023

Ідея створення зони безпеки навколо захопленої РФ Запорізької АЕС нереалістична - глава "Енергоатому"

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Ідея створення зони безпеки навколо захопленої РФ Запорізької АЕС нереалістична - глава "Енергоатому"

Ідея створення зони безпеки навколо окупованої російськими військами Запорізької атомної станції нереалістична, імовірніший сценарій її деокупації - військовий, вважає президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

"Ми не вважаємо це (зону безпеки - ІФ-У) реалістичним. Є новий рік, а створення цієї зони немає", - сказав Котін в онлайн-інтерв'ю Bloomberg, поставивши під сумнів зусилля Міжнародного агентства з атомної енергії щодо встановлення зони безпеки навколо ЗАЕС.

За його словами, ймовірнішим сценарієм повернення "атомної перлини" України під її контроль є військовий.

"Ми сподіваємося на Збройні сили. Якщо українським військам вдасться прорвати російські лінії та захопити місто Мелітополь, розташоване на відстані понад 100 кілометрів на південь від об'єкта, єдиним варіантом для окупантів буде залишити станцію", - переконаний Котін.

Водночас він звернув увагу, що проти "Росатому", який продовжує відігравати величезну роль на міжнародних ядерних ринках, мають бути застосовані санкції, "доки ця війна не завершиться".

"Їхню міжнародну діяльність слід призупинити, доки вони не припинять незаконне захоплення цивільних об'єктів", - наголосив президент "Енергоатому".

Як повідомлялося, міністр енергетики Герман Галущенко наприкінці грудня зазначив, що Росія пропонує у рамках демілітаризації окупованої її військами Запорізької атомної станції замінити військових Росгвардією. При цьому міністр наголосив, що це абсолютно неприйнятно для України.

Крім того, він зазначив, що держконцерн "Ростатом" також має залишити ЗАЕС.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, який кілька місяців тому озвучив ідею створення зони безпеки навколо ЗАЕС, неодноразово запевняв, що докладає до цього максимум зусиль, проводячи переговори щодо її встановлення з представниками Росії та України.

Теги: #зона #безпека #заес

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