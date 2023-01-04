Рішення Франції передати легкі танки – це чіткий сигнал партнерам: немає раціональної причини того, що Україні досі не постачалися танки західного зразка – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення президента Франції Емманюеля Макрона передати Україні легкі танки – це чіткий сигнал усім західним партнерам: немає жодної раціональної причини того, що українській стороні досі не постачалися танки західного зразка.

"Франція виводить європейську оборонну підтримку України на новий рівень, і я дякую Президенту Макрону за це лідерство. Отримаємо більше бронетехніки, зокрема колісні танки французького виробництва. Це те, що дає чіткий сигнал усім іншим нашим партнерам: немає зараз жодної раціональної причини того, що Україні досі не постачалися танки західного зразка", - заявив Зеленський у відеозверненні.

За його словами, такий сигнал є надзвичайно актуальним напередодні зустрічі контактної групи з оборони України "Рамштайн".

"Требапоставити крапку в російській агресії саме цього року й не відкладати жодну з тих оборонних можливостей, які здатні пришвидшити поразку держави-терориста. Сучасна західна бронетехніка, танки західного зразка – це якраз одна з таких ключових можливостей", - сказав він.

Раніше за підсумками телефонних переговорів із Зеленським президент Франції оголосив про рішення передати Україні легкі колісні танки та бронетранспортери Bastion.

Співрозмовники також узгодили питання подальшої співпраці у процесі "суттєвого посилення" української системи ППО та інших оборонних можливостей України.