Події

23:12 04.01.2023

Рішення Франції передати легкі танки – це чіткий сигнал партнерам: немає раціональної причини того, що Україні досі не постачалися танки західного зразка – Зеленський

1 хв читати
Рішення Франції передати легкі танки – це чіткий сигнал партнерам: немає раціональної причини того, що Україні досі не постачалися танки західного зразка – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення президента Франції Емманюеля Макрона передати Україні легкі танки – це чіткий сигнал усім західним партнерам: немає жодної раціональної причини того, що українській стороні досі не постачалися танки західного зразка.

"Франція виводить європейську оборонну підтримку України на новий рівень, і я дякую Президенту Макрону за це лідерство. Отримаємо більше бронетехніки, зокрема колісні танки французького виробництва. Це те, що дає чіткий сигнал усім іншим нашим партнерам: немає зараз жодної раціональної причини того, що Україні досі не постачалися танки західного зразка", - заявив Зеленський у відеозверненні.

За його словами, такий сигнал є надзвичайно актуальним напередодні зустрічі контактної групи з оборони України "Рамштайн".

"Требапоставити крапку в російській агресії саме цього року й не відкладати жодну з тих оборонних можливостей, які здатні пришвидшити поразку держави-терориста. Сучасна західна бронетехніка, танки західного зразка – це якраз одна з таких ключових можливостей", - сказав він.

Раніше за підсумками телефонних переговорів із Зеленським президент Франції оголосив про рішення передати Україні легкі колісні танки та бронетранспортери Bastion.

Співрозмовники також узгодили питання подальшої співпраці у процесі "суттєвого посилення" української системи ППО та інших оборонних можливостей України.

 

 

Теги: #передача #танки #рішення #франція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:41 04.01.2023
Франція має намір передати Україні легкі танки та бронетранспортери Bastion - розмова Зеленського з Макроном

Франція має намір передати Україні легкі танки та бронетранспортери Bastion - розмова Зеленського з Макроном

18:53 04.01.2023
Данілов про німецькі танки Leopard: Вони обов'язково будуть

Данілов про німецькі танки Leopard: Вони обов'язково будуть

07:24 31.12.2022
Пасажири з КНР тепер мають надавати негативні тести на COVID-19 для відвідування Великої Британії та Франції

Пасажири з КНР тепер мають надавати негативні тести на COVID-19 для відвідування Великої Британії та Франції

20:14 29.12.2022
Суд у Франції ухвалив рішення про екстрадиційний арешт Жеваго

Суд у Франції ухвалив рішення про екстрадиційний арешт Жеваго

20:30 28.12.2022
Зеленський і міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню обговорили перспективи співпраці в оборонній сфері

Зеленський і міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню обговорили перспективи співпраці в оборонній сфері

18:43 27.12.2022
Міністр оборони Франції у середу прибуде до Києва

Міністр оборони Франції у середу прибуде до Києва

08:17 21.12.2022
Шмигаль та мер французького Гавра обговорили відновлення українських регіонів

Шмигаль та мер французького Гавра обговорили відновлення українських регіонів

21:20 20.12.2022
Франція нещодавно поставила в Україну ЗРК Crotale і відправить САУ Caesar на початку 2023 року

Франція нещодавно поставила в Україну ЗРК Crotale і відправить САУ Caesar на початку 2023 року

12:16 19.12.2022
У Франції затримали понад 200 осіб під час заворушень після фіналу ЧС із футболу

У Франції затримали понад 200 осіб під час заворушень після фіналу ЧС із футболу

07:08 17.12.2022
У Франції задіяно 14 тис. поліцейських і жандармів для гарантування безпеки в день фіналу ЧС з футболу

У Франції задіяно 14 тис. поліцейських і жандармів для гарантування безпеки в день фіналу ЧС з футболу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський назвав кожний день невдач ворога в Бахмуті «суттєвим послабленням агресора»

Митрополит Епіфаній здійснить богослужіння з нагоди Різдва Христового в Успенському соборі Лаври

Ворог зосередить основні зусилля на захопленні Лимана, Соледара, Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки - Маляр

Франція має намір передати Україні легкі танки та бронетранспортери Bastion - розмова Зеленського з Макроном

Найближчими тижнями частина російських військових, які перебувають у Білорусі, будуть відправлені на Донбас

ОСТАННЄ

Зеленський назвав кожний день невдач ворога в Бахмуті «суттєвим послабленням агресора»

Митрополит Епіфаній здійснить богослужіння з нагоди Різдва Христового в Успенському соборі Лаври

Єрмак зустрівся з послом Японії в Україні

Кулеба: Скоро буде більше хороших новин щодо зброї

РФ частіше застосовуватиме безпілотники через вичерпання запасів високоточних ракет - Маляр

Ворог зосередить основні зусилля на захопленні Лимана, Соледара, Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки - Маляр

ВАКС заарештував ексголову комітету ВР, підозрюваного у заволодінні правом вимоги банку на понад 128 млн грн

Покарання проросійських сил за злочини повинно мати серйозні юридичні підстави, які не викликатимуть сумнівів - "Слуга народу"

На Харківщині загинув начальник групи піротехнічних робіт загону спецпризначення ГУ ДСНС Тернопільської області

"Укрзалізниця" запровадила безконтактну оплату проїзду на 17 станціях київської кільцевої електрички

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА