Ворог зосередить основні зусилля на захопленні Лимана, Соледара, Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки - Маляр

Росіяни найближчим часом продовжать формування додаткових штурмових підрозділів, зосередять основні зусилля на захопленні Лимана, Соледара, Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки, повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

"За даними Головного управління розвідки Міноборони плани Кремля залишаються незмінними - примушення керівництва нашої держави до переговорів силовим шляхом. Для підвищення ефективності застосування військ ворог найближчим часом продовжить формування додаткових штурмових підрозділів. Зосереджуватиме основні зусилля на захопленні Лимана, Соледара, Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки", - написала вона у телеграм-каналі.

У Міноборони України наголосили, що у зв'язку із суттєвими втратами в особовому складі противник не припиняє мобілізаційні заходи, які, найімовірніше, будуть активізовані у першому кварталі 2023 року (друга хвиля часткової мобілізації).