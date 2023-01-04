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20:12 04.01.2023

ВАКС заарештував ексголову комітету ВР, підозрюваного у заволодінні правом вимоги банку на понад 128 млн грн

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ВАКС заарештував ексголову комітету ВР, підозрюваного у заволодінні правом вимоги банку на понад 128 млн грн

Вищий антикорупційний суд України у середу заарештував колишнього голову комітету Верховної Ради VIII скликання, якого підозрюють у заволодінні правом вимоги банку на понад 128 млн грн, повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"4 січня 2023 року за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 40,260 млн грн застави одному з учасників організованої групи, яка протиправно заволоділа правом вимоги банківської установи на 128 млн грн - голові комітету Верховної Ради VIII скликання", - йдеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що у разі внесення застави на підозрюваного будуть покладені такі обов'язки: прибувати на кожну вимогу до детектива, прокурора чи суду; не відлучатися з м. Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора чи суду; повідомляти детективу, прокурору або суду про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками; здати на зберігання до відповідного територіального підрозділу Державної міграційної служби України паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.

"За версією слідства, у 2019 році голова комітету Верховної Ради, будучи фактичним власником низки юридичних осіб, здійснював забудову земельної ділянки на околиці Києва. Будівництво проводилося за кредитні кошти під заставу збудованого в майбутньому багатоквартирного житлового комплексу, земельних ділянок та низки особистих порук (зокрема самого народного обранця)", - повідомляють у прокуратурі.

Там уточнюють, що з метою уникнення іпотечних зобов’язань та отримання можливості продати збудовану житлову нерухомість народний депутат із залученням начальника відділення Головного слідчого управління СБУ (на сьогодні особа обіймає керівну посаду в Центральному апараті ДБР), керівника підрозділу АРМА, керівництва державного підприємства "Сетам", а також оцінювачів організував протиправне відчуження права вимоги банківської установи через відповідне Нацагентство та держпідприємство.

"Особи використовували підроблені офіційні документи, надавали та отримували неправомірну вигоду. Завдяки чому врешті домоглися викупу зазначеної нерухомості за заниженою вартістю на підконтрольну юридичну особу", - зазначають у САП.

У прокуратурі наголошують, що висновки експертиз підтверджують, що реалізація цієї злочинної схеми завдала банківській установі збитків на понад 112 млн грн - саме така сума становить різницю між реальною вартістю і тією, яку сплатили зловмисники.

"Дії осіб кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України", - підсумували правоохоронці.

У повідомленні прокуратури не зазначають ім'я фігуранта, проте, як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах, йдеться про колишнього народного депутата Сергія Скуратовського (фракція "Радикальна партія Олега Ляшка").

Як повідомлялося, 22 грудня антикорупційні органи України повідомили про підозру у незаконному заволодінні правом вимоги банку на понад 128 млн грн восьми особам, зокрема ексголові комітету Верховної Ради, посадовим осам СБУ, АРМА та державних підприємств, повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

Теги: #арешт #вакс

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