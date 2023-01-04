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18:53 04.01.2023

Данілов про німецькі танки Leopard: Вони обов'язково будуть

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Данілов про німецькі танки Leopard: Вони обов'язково будуть

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, говорячи про можливість передачі Україні Німеччиною танків Leopard, заявив, що це питання часу і вони "обов'язково будуть".

"Якщо пан Шольц (канцлер Німеччини - ІФ-У) хоче, щоб німці воювали біля Берліна та біля Штутґарта на німецьких танках із росіянами, то він може й надалі продовжувати таку гру, проводити соцдослідження - чи потрібно нам давати танки, чи не потрібно давати", - заявив Данілов в інтерв'ю в ефірі телеканалу "Рада".

За його словами, виклики для Європи є величезними, і ті країни, які це розуміють, допомагають Україні на 150%.

"Ті ж країни, які потроху починають прозрівати на предмет того, що цим (допомогою - ІФ-У) потрібно займатися, вони також розпочали цей рух. І я дякую німцям та французам, що вони змінили свою точку зору і на сьогодні допомога йде. Вона збільшується. Питання танків - це питання часу. Вони обов'язково будуть", - сказав він.

Раніше у Соціал-демократичній партії Німеччини заявили, що Німеччина не має наміру постачати Україні танки Leopard через те, що це робиться в координації з іншими партнерами НАТО, але продовжуватиме підтримувати Україну іншими видами сучасної зброї.

 

Теги: #танки #німеччина #данілов

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