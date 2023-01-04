У Тернополі припинили діяльність прокремлівської ботоферми

Кіберполіцейські Тернопільщини спільно з оперативниками СБУ викрили ботоферму, через яку поширювали ворожий контент, повідомляється на сайті Головного управління поліції в Тернопільській області.

Організував злочинну схему та здійснював технологічне забезпечення усього процесу житель Тернополя, повідомляє поліція.

Заходи з викриття ботоферми провели працівники відділу протидії кіберзлочинам у Тернопільській області спільно з оперативниками обласного управління Служби безпеки України та слідчими поліції.

Як розповів старший інспектор з особливих доручень відділу протидії кіберзлочинам у Тернопільській області Роман Свірський, під час досудового розслідування було встановлено, що житель Тернополя за місцем свого проживання організував роботу апаратно-програмного комплексу, який використовував потужності близько 30 тисяч сім-карток для реєстрації великої кількості облікових записів.

З фейкових акаунтів у соціальних мережах поширювали неправдиву інформацію та протиправний контент, зокрема й на вебресурсах, заборонених на території України. Дописи й коментарі містили прокремлівські наративи, виправдання окупації українських територій, пропаганду війни, дискредитували захисників України або представників органів влади.

Під час проведення санкціонованого обшуку було вилучено близько 30 тисяч сім-карток, 29 GSM-шлюзів, а також комп’ютерну техніку, яка підтримувала цілодобову роботу комплексу.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 361 Кримінального кодексу України (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

Джерело: https://tp.npu.gov.ua/news/kiberpolitseiski-spilno-z-operatyvnykamy-sbu-vykryly-botofermu-cherez-iaku-poshyriuvaly-vorozhyi-kontent