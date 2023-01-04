Події

14:28 04.01.2023

Київ отримав від Тампере три автобуси та гуманітарну допомогу

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Київ отримав від фінського міста Тампере три пасажирські автобуси, в них також приїхала гуманітарна допомога, яку зібрала для Києва міська влада Тампере спільно з активними громадянами Фінляндії, повідомляється на сайті мера Києва Віталія Кличка.

"У Тампере знайшли прихисток багато українців, що рятувалися від війни. Міська влада і громадяни фінського міста постійно надсилають Києву гуманітарну допомогу. Сьогодні ми приймаємо три пасажирських автобуси з гуманітарною допомогою, яку зібрали наші небайдужі друзі", - розповів Кличко.

"Нам украй важливо забезпечити роботу наземного пасажирського транспорту. Нагадаю, що сьогодні на всіх тролейбусних і трамвайних маршрутах столиці у нас працюють автобуси. Тож отримана сьогодні допомога є важливим внеском у забезпечення роботи наземного громадського транспорту Києва", - додав він.

Серед гуманітарної допомоги, отриманої Києвом разом з автобусами, - допомога для українських військових, медикаменти, необхідні речі для немовлят та інше.

Тампере - перше місто, з яким Київ підписав угоду про побратимство, - в 1954 році.

Теги: #автобусы #київ #гумдопомога #фінляндія

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