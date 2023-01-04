У Києві 2022 рік посів сьому сходинку в рейтингу найтепліших з 1881 року

З метеорологічного погляду минулий 2022 рік у Києві посів сьомий рядок у рейтингу найтепліших з 1881 року, повідомляється на офіційному сайті Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського в середу.

За даними спостережень, середньорічна температура в Києві становила +9,7°С, що на 0,7°С вище за кліматичну норму.

"Дев'ять місяців року мали позитивні відхилення температури повітря порівняно з середніми багаторічними показниками, а три місяці продемонстрували від’ємні відхилення від неї. Особливо відзначився лютий, який мав найбільше позитивне відхилення від середніх багаторічних показників – 4,1°С. Серед трьох місяців із від’ємним відхиленням визначився вересень (-2,2°С), – наголошується в повідомленні метеорологів.

Найхолодніше минулого року було 13 січня – мінус 14,9°С, найспекотніше – 29 червня, коли температура в тіні сягнула +34,4°С.

Загалом у 2022 році у Києві було зафіксовано 15 температурних рекордів, причому найбільше їх було у січні та червні – по чотири.

Новий рік у столиці також розпочався з температурних рекордів, наголошують метеорологи. 1 січня в Києві вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря становила +10,3°С, що на 4,4°С вище за рекордне значення температури для цього дня 2021 року. Кліматична норма перевищена на 13,8°С, що відповідає погоді середини квітня.