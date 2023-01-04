Зеленський назвав руйнування льодової арени у Дружківці черговим зізнанням країни-терориста

Руйнування льодової арени у Дружківці – чергове зізнання держави-терориста, заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні у вівторок.

"Учора (2 січня - ІФ-У) російські терористи зруйнували льодову арену в Дружківці Донецької області. Ракета. Ця льодова арена – "Альтаїр" – почала працювати ще до війни, коли до приходу Росії Донбас мав нормальне життя. Там тренувалися діти. Працювала дитяча спортивна школа. Відбувались хокейні змагання. Там люди займалися спортом, святкували і просто раділи життю", - сказав він.

"Краматорськ, Слов'янськ, Костянтинівка, Бахмут, Покровськ, Донецьк, Торецьк та інші міста і села Донбасу – всі знали, що це за арена, і багато хто там бував. Минулого року її використовували для збору та розподілу гуманітарної допомоги", - зазначив президент.

"Російська ракета проти "Альтаїру" в Дружківці – це чергове зізнання держави-терориста. Зізнання, з чим вона прийшла на Донбас. Смерть на Донбасі не запанує, і маємо зробити все, щоб викинути її триколор із Донбасу та інших земель України", – заявив Зеленський.