19:21 30.10.2025

Аукціон ПриватБанку з продажу "Дніпро-Арени" зірвався через відсутність заявок

Повторний аукціон із продажу стадіону "Дніпро-Арена" та колишньої тренувальної бази футбольного клубу "Дніпро", що перебувають у власності державного ПриватБанку, запланований на 30 жовтня, не відбувся через відсутність заявок, свідчать дані системи Prozorro.Продажі.

Початкова вартість лоту становила 150 млн грн, гарантійний внесок для участі в аукціоні – 5% стартової ціни, або 7,5 млн грн, прийом пропозицій тривав із 30 вересня до 29 жовтня 2025 року.

Це була вже друга спроба продати стадіон разом із пов’язаними об’єктами спортивної інфраструктури. Раніше, 12 січня 2023 року, ПриватБанк уже виставляв цей лот на продаж зі стартовою ціною 113 млн грн, однак торги тоді було скасовано з ініціативи банку.

В банку поки не коментують, що планують робити з активом після другої невдалої спроби його продажу.

Як повідомлялось, "Дніпро-Арена" (м. Дніпро, вул. Херсонська, 7) — футбольний стадіон європейського класу, реконструйований і відкритий у 2008 році. Арена вміщує 31 тис. глядачів, має поле розміром 105×68 метрів із системами підігріву, автоматичного поливу та освітлення, що дозволяють проводити матчі у вечірній час. На території є роздягальні, зали для розминки, тренажерна зала, тренерські кімнати, приміщення для представників ЗМІ та суддів, VIP-ложа на 296 місць, ресторан на 550 місць, а також автостоянки для гравців і відвідувачів.

Учбово-тренувальна база розташована у лісопарковій зоні житлового масиву Придніпровськ (пров. Михайла Дідевича, 12 та 14). Збудована у 1971 році, реконструйована у 2010-му. Комплекс включає чотири трав’яних і три штучних поля, критий манеж із трибунами на 506 місць, котеджне містечко для проживання футболістів, офісно-житлові корпуси з медико-відновлювальним центром, конференц-залою, кімнатою для нарад тренерського складу, басейном, тренажерним залом, сауною та душовими.

 

