Складна ситуація на ділянці Соледар - Бахмут - Майорськ, важкі бої на рубежі Сватове - Кремінна та у напрямку Лисичанська - Залужний у розмові з Міллі

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний обговорив із головою об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі зміни в оперативно-стратегічній ситуації, насамперед у наземному та повітряному просторах України, а також потреби Сил оборони.

"Сьогодні провів першу у новому році телефонну розмову з генералом Марком Міллі, головою об’єднаного комітету начальників штабів США. Розповів про зміни в оперативно-стратегічній обстановці, передусім в наземному та повітряному просторах України. Важкі бої ведуться на рубежі Сватове - Кремінна, а також у напрямку Лисичанська. Найбільш складною ситуація залишається на ділянці Соледар - Бахмут - Майорськ. Там ворог фактично по трупах своїх намагається просуватися вперед, але підрозділи Сил оборони ціною надзусиль стримують ворожий наступ", - написав Залужний у телеграм-каналі.

Він також повідомив, що на донецькому напрямку українським силам вдалося утримати позиції навколо Авдіївки та продовжити контрнаступальні дії.

"Ми надійно тримаємо оборонні рубежі на запорізькому напрямку і докладаємо зусиль для захисту від ворожих обстрілів Херсону, передусім мирних мешканців та обʼєктів критичної інфраструктури міста", - зазначив він.

Залужний наголосив, що ситуація на кордоні з Білоруссю повністю контролюється.

За інформацією головнокомандувача ЗСУ, з 31 грудня станом на сьогоднішній ранок противник завдав 14 ударів крилатими ракетами і застосував 94 дрони-камікадзе типу "Shahed-136".

"Ми також обговорили потреби Сил оборони для продовження боротьби з агресором. Я високо ціную лідерство генерала Міллі у наданні Україні військової допомоги. Взаємна довіра та спільне бачення допомагають підвищувати спроможності українського війська обороняти мирні міста і села нашої держави, що є гарантією безпеки в усій Європі", - наголосив Залужний.