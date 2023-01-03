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19:20 03.01.2023

Судді Вищого адміністративного суду повідомили про підозру за декларування недостовірних відомостей - САП

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Судді Вищого адміністративного суду повідомили про підозру за декларування недостовірних відомостей - САП

Судді Вищого адміністративного суду (ВАС) України у вівторок повідомлено про підозру в умисному внесенні свідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Як повідомляється в офіційному телеграм-каналі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), судді ВАСУ інкриміновано вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України (у редакції закону України від 04.12.2020 № 1074-ІХ). Оскільки місцеперебування судді не встановлено, про підозру їй повідомлено у порядку ст. 135, ст. 278 КПК України.

Досудовим розслідуванням, яке здійснюється детективами НАБУ за оперативного супроводу СБУ, встановлено, що суддя у декларації за 2020 рік не зазначила відомості про дві земельні ділянки у передмісті Києва та розміщені на цих ділянках об'єкти незавершеного будівництва, якими вона користувалася спільно зі своїм чоловіком протягом року.

Ринкова вартість об'єктів незавершеного будівництва, придатних до проживання, становить понад 4 млн грн та 1,8 млн грн відповідно, а вартість земельних ділянок у сукупності - майже 2 млн грн. Враховуючи це, загальна сума незадекларованих відомостей становить близько 7,8 млн грн, що більш ніж у 3469 разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб.

 

 

Теги: #суд #васу #сап

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