Окупанти проводять фільтрацію і звинувачують місцевих жителів у допомозі ЗСУ в Луганській області

Російські окупанти проводять фільтрацію і звинувачують місцевих жителів у допомозі Збройним силам України в Луганській області, повідомила пресслужба обласної військової адміністрації.

"Начебто для "фільтраційних заходів" ворог заблокував село Половинкине поблизу Старобільська. Причиною стали успішні прильоти по позиціях росіян – окупанти звинувачують місцеве населення у допомозі ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

В ОВА зазначили, що внаслідок рейду вже 30 жителів села вивезли до Луганська.

Також зазначається, що, незважаючи на заборону окупантами обігу української національної валюти на території Луганської області, місцеві жителі використовують гривню.

"На ринках і в маленьких магазинах продовжують приймати гривню, зокрема на банківську картку. Не зникла вона і в обмінниках, щоправда, за відповідно низьким курсом", - зазначили в ОВА.

Проте в супермаркетах і великих магазинах можна використовувати російський рубль.

Крім того, медичні заклади області переповнені пораненими російськими військовими. А в Біловодську у зв'язку з їх великою кількістю ситуація стає напруженою.

"Привозять туди виключно зеків, які були засуджені або за вбивство, або за зґвалтування. Ситуація в населеному пункті стає напруженою, оскільки місцеві так звані правоохоронці не гарантують безпеку цивільному населенню", - додали в обладміністрації.