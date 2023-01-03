Події

08:22 03.01.2023

У Дніпрі поліцейські відкрили вогонь для зупинки автомобіля з неадекватним водієм

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У Дніпрі поліцейські відкрили вогонь для зупинки автомобіля з неадекватним водієм

У Дніпрі поліцейські були змушені застосувати зброю, щоб зупинити автомобіль, за кермом якого була жінка у неадекватному стані, повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"Сьогодні городяни злякано тікали в різні боки в одному з районів міста. Але причина тому не ворожий обстріл, а водій автомобіля Citroen. А починалося все так – на лінію 102 звернулися громадяни, які повідомили, що наглухо затонований автомобіль Citroen кружляє городом, порушуючи ПДР і створює аварійні ситуації... Проте вимога була проігнорована та автівка рвонула вперед, неодноразово наражаючи інших на небезпеку", - заявив Білошицький.

За його словами, співробітники поліції заблокували цей автомобіль неподалік місцевої церкви.

"Не реагуючи на вимоги патрульних, водійка, пошкодивши два службові автомобілі, продовжила рух та заїхала на територію церкви. Та і надалі не зупинялась: дрифтувала, не зменшуючи швидкість та не зважаючи на те, що на території було багато людей. Оскільки такі дії загрожували життю й здоров’ю оточуючих та поліцейських, патрульні застосували вогнепальну зброю для зупинки транспортного засобу", - уточнив він.

Білошицький зазначив, що поліцейські зупинили авто та виявили, що жінка за кермом автомобіля перебувала у неадекватному стані.

"А в салоні — ще й налякана дитина. Порушницю затримали та доставили для подальших дій до райвідділку. Кермувальниця мала ознаки сп’яніння. Хлопчика патрульні заспокоїли, передали медикам, які його оглянули. Згодом дитину передали рідним, які приїхали на місце події. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу жінці", - повідомив Білошицький.

За його даними, від дій водія люди не постраждали.

 

 

 

Теги: #дніпро #поліція #порушник

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