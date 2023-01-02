На Вінниччині священника УПЦ (МП) прямо у храмі поранили небезпечною бритвою, нападника затримано

Поліція Вінницької області затримала чоловіка, який напав у храмі на священнослужителя та поранив його небезпечною бритвою, а потім намагався накинутися на поліцейських.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області у понеділок, затриманого допитують. Встановлено, що йому 47 років і раніше проблем із законом він не мав, проте перебуває на обліку у психоневрологічному диспансері.

Інформація про напад надійшла правоохоронцям близько 9:00. "Коли поліцейські прибули на виклик, побачили чоловіка у неадекватному стані, який не реагував на зауваження. Натомість зловмисник почав наближатися до правоохоронців, погрожував їм фізичною розправою та вимахував предметом, схожим на ніж. Як потім з’ясувалося, це була небезпечна бритва. Щоб зупинити чоловіка, поліцейському довелося застосувати табельну зброю, вистріливши фігуранту в ногу. Зловмисника затримали, а лікарі надали йому медичну допомогу. Життю та здоров’ю затриманого наразі нічого не загрожує", - йдеться в повідомленні.

За фактами замаху на вбивство священнослужителя та зазіхання на життя працівника правоохоронного органу розпочато кримінальне провадження, передбачене ч. 2 ст. 15, п. 7 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Правоохоронці проводять слідчі дії, встановлюють мотиви та обставини події.

Як повідомляє інформаційно-просвітницький відділ Української православної церкви (Московського патріархату) із посиланням на пресслужбу Вінницької єпархії, напад стався на клірика Вінницької єпархії протоієрея Антонія Ковтонюка. Це сталося близько 9:00 у понеділок у храмі на честь Покрова Божої Матері.

"Нападником був невідомий чоловік, який зайшов у храм і почав все перевертати. Настоятель храму отець Антоній перебував у алтарі, священник відреагував на шум та попрямував до чоловіка. Настоятель почав робити зауваження, однак невідомий чоловік не реагував на них і ножем порізав священнику горло", - йдеться у повідомленні.

Після цього на місце злочину прибула поліція. Злочинець відмовився підкоритися правоохоронцям, тому ті були змушені застосувати зброю, поранили його в ногу та затримали. Протоієрей Антоній прооперований і перебуває в реанімації в одній із лікарень Вінниці.