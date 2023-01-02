Із 920 тіл, виявлених на деокупованих територіях Харківщини, дві третини ідентифіковані

Із початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в Харківській області слідчі поліції розпочали 7141 кримінальне провадження, пов'язане із збройним конфліктом.

"Слідчими розпочато 7141 кримінальне провадження щодо злочинів, пов’язаних зі збройним конфліктом, зокрема: 6804 - за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України, 539 - за ст. 111-1 (колабораційна діяльність), 208 - за статтею 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України)", - написав на своїй сторінці у фейсбуці начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

За його словами, поліцейські також відкрили 58 кримінальних проваджень за ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників), 39 - за ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) КК України. Про підозру у колабораціонізмі повідомлено 195 громадян України. За фактами воєнних злочинів повідомлено про підозру 16 військовослужбовцям Росії.

Поліцейські передали за підслідністю до органів СБУ 6720 кримінальних проваджень. Безпосередньо у провадженні поліції наразі перебувають 309 кримінальних проваджень із колабораційної діяльності та 455 проваджень за фактами обстрілів Харкова та населених пунктів області.

Із 7 вересня органами досудового розслідування та дізнання ГУ Нацполіції в Харківській області на деокупованих територіях розпочато 380 кримінальних проваджень, в яких повідомлено про підозру 117 особам, до суду направлено 54 обвинувальних акти за фактами державної зради, колабораційної діяльності.

Станом на 1 січня 2023 року в Харківській області внаслідок ворожих обстрілів загинули 1699 цивільних, зокрема 74 дитини, поранено 2596 мирних жителів.

Унаслідок масованих ракетних ударів, танкових та мінометних обстрілів, бомбардувань у регіоні зруйновано та пошкоджено 9 617 будинків. З них у Харкові 1 428 будинків (1 019 багатоповерхових будинків, 409 приватних будинків), в області - 8 189 будинків (831 багатоповерховий будинок, 7 358 приватних будинків).

"Усі будівлі оглянуті поліцейськими - наші слідчі, криміналісти, експерти, вибухотехніки виїжджають на документування наслідків кожного обстрілу", - наголосив Тимошко.

На сьогодні у Харківській області деокуповано 340 населених пунктів. Починаючи з 7 вересня слідчі поліції задокументували на звільнених територіях діяльність 25 катівень, а також виявили 920 тіл (зокрема 25 тіл дітей). Станом на 1 січня вдалося ідентифікувати 656 загиблих.

На території регіону діє 71 блокпост, зокрема 35 на деокупованих територіях. До несення служби залучається 280 співробітників поліції щодня. За період функціонування блокпостів (із початку воєнного стану) нарядами поліції вилучено з незаконного обігу 70 одиниць вогнепальної зброї; 6430 патронів до вогнепальної зброї; 65 гранат та вибухових пристроїв; 51 одиницю холодної зброї.

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