Унаслідок обстрілів у Києві пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури – Кличко

Унаслідок нічної атаки у столиці пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури, водопостачання здійснюється у штатному режимі, повідомляє мер Віталій Кличко.

"У результаті нічного обстрілу столиці пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури. У місті – аварійні відключення електроенергії. Відповідно є знеструмлені об'єкти теплопостачання. Водопостачання столиці здійснюється в штатному режимі", - написав Кличко в телеграм-каналі в понеділок уранці.