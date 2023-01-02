Події

09:13 02.01.2023

Унаслідок обстрілів у Києві пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури – Кличко

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Унаслідок обстрілів у Києві пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури – Кличко

Унаслідок нічної атаки у столиці пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури, водопостачання здійснюється у штатному режимі, повідомляє мер Віталій Кличко.

"У результаті нічного обстрілу столиці пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури. У місті – аварійні відключення електроенергії. Відповідно є знеструмлені об'єкти теплопостачання. Водопостачання столиці здійснюється в штатному режимі", - написав Кличко в телеграм-каналі в понеділок уранці.

 

Теги: #київ #пошкодження #обстріли

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