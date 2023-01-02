У результаті обстрілу в Києві є постраждалий

Унаслідок нічної атаки БПЛА отримав поранення чоловік, його було госпіталізовано, повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

"У Деснянському районі столиці госпіталізували постраждалого 19-річного чоловіка", - написав Кличко у телеграм-каналі в ніч проти понеділка.

Київська міська військова адміністрація повідомляє, що потерпілий отримав різану рану стопи.

"19-річний молодик отримав різану рану стопи (наступив через необережність на уламки скла). Він доправлений у травмпункт", - сказано в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.