У результаті обстрілу в Києві є постраждалий
Унаслідок нічної атаки БПЛА отримав поранення чоловік, його було госпіталізовано, повідомляє мер Києва Віталій Кличко.
"У Деснянському районі столиці госпіталізували постраждалого 19-річного чоловіка", - написав Кличко у телеграм-каналі в ніч проти понеділка.
Київська міська військова адміністрація повідомляє, що потерпілий отримав різану рану стопи.
"19-річний молодик отримав різану рану стопи (наступив через необережність на уламки скла). Він доправлений у травмпункт", - сказано в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.