Події

12:40 01.01.2023

У Хмельницькому померла дівчина, яка дістала важких поранень унаслідок обстрілу

1 хв читати
У Хмельницькому померла дівчина, яка дістала важких поранень унаслідок обстрілу

У Хмельницькому від важких поранень, отриманих унаслідок обстрілу РФ, померла 22-річна дівчина, повідомив мер Олександр Симчишин.

"На жаль, вночі в лікарні від важких поранень померла молода дівчина Оксана, 22 роки. Співчуваю родині та друзям", - написав він у телеграм-каналі в неділю.

Мер зазначив, що стан решти постраждалих від терористичної атаки стабільний.

Як повідомлялося, унаслідок ракетного обстрілу РФ Хмельницького 31 грудня постраждали 7 цивільних осіб.

Теги: #хмельницький

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:17 31.12.2022
Хмельницький атакований ракетами, поранені семеро людей, троє у важкому стані - ОВА

Хмельницький атакований ракетами, поранені семеро людей, троє у важкому стані - ОВА

15:04 31.12.2022
Хмельницький атакований ракетами, поранено щонайменше 4 осіб - ОВА

Хмельницький атакований ракетами, поранено щонайменше 4 осіб - ОВА

09:42 22.10.2022
Хмельницький без світла, мешканців просять зробити запаси води – міськрада

Хмельницький без світла, мешканців просять зробити запаси води – міськрада

09:29 22.10.2022
Хмельницький без світла, мешканців просять зробити запаси води

Хмельницький без світла, мешканців просять зробити запаси води

19:45 11.10.2022
У Хмельницькому сталося не планове відключення електроенергії

У Хмельницькому сталося не планове відключення електроенергії

10:56 10.10.2022
Хмельницький тимчасово без електропостачання через російські обстріли – мер

Хмельницький тимчасово без електропостачання через російські обстріли – мер

12:17 27.09.2022
Український бізнес із виробництва преміум-ванн переїде з Києва до Європи – підприємець Хмельницький

Український бізнес із виробництва преміум-ванн переїде з Києва до Європи – підприємець Хмельницький

17:17 09.08.2022
Санкції держави щодо російських акціонерів не повинні порушувати прав українського бізнесу – думка

Санкції держави щодо російських акціонерів не повинні порушувати прав українського бізнесу – думка

20:39 05.07.2022
Мер Хмельницького Симчишин повідомляє про "прильоти" у Хмельницькому районі

Мер Хмельницького Симчишин повідомляє про "прильоти" у Хмельницькому районі

14:30 29.06.2022
У воєнний час гостріше постають питання промисловості, інновацій та якості людського капіталу – засновник UFuture Василь Хмельницький

У воєнний час гостріше постають питання промисловості, інновацій та якості людського капіталу – засновник UFuture Василь Хмельницький

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Внаслідок обстрілів Херсона російськими окупантами в новорічну ніч одна людина загинула, одна поранена

Енергоспоживання для побутових споживачів 1 січня обмежувати не планується – "Укренерго"

ЗСУ відбили атаки ворога в районі 9 населених пунктів на Донбасі

Рух поїздів "червоною" лінією київського метро обмежений, на відкритій ділянці колій виявлено предмети, схожі на уламки ракет

Російська армія за добу втратила 760 осіб особового складу, збито 46 БПЛА та 12 крилатих ракет – Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

Об'єкт інфраструктури пошкоджено на Київщині внаслідок нічної атаки дронами-камікадзе

Внаслідок обстрілів Херсона російськими окупантами в новорічну ніч одна людина загинула, одна поранена

Поблизу станції метро "Лівобережна" вилучено уламок ракети, рух "червоною" лінією відновлено

В Україні найближчими днями очікується помірно прохолодна погода

Енергоспоживання для побутових споживачів 1 січня обмежувати не планується – "Укренерго"

Окупанти за добу 40 разів обстріляли Херсонщину, вели вогонь з артилерії, РСЗВ та мінометів

ЗСУ відбили атаки ворога в районі 9 населених пунктів на Донбасі

Окупанти двічі обстріляли Нікопольщину в новорічну ніч, поранено жінку - голова Дніпропетровської ОВА

За минулу добу в Дальньому Донецької області через обстріли поранено одну людину

Австралія та Канада зобов'язали всіх туристів з Китаю пред'являти негативний тест на COVID-19

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА