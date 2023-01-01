У Хмельницькому померла дівчина, яка дістала важких поранень унаслідок обстрілу

У Хмельницькому від важких поранень, отриманих унаслідок обстрілу РФ, померла 22-річна дівчина, повідомив мер Олександр Симчишин.

"На жаль, вночі в лікарні від важких поранень померла молода дівчина Оксана, 22 роки. Співчуваю родині та друзям", - написав він у телеграм-каналі в неділю.

Мер зазначив, що стан решти постраждалих від терористичної атаки стабільний.

Як повідомлялося, унаслідок ракетного обстрілу РФ Хмельницького 31 грудня постраждали 7 цивільних осіб.