Інтерфакс-Україна
Події
16:00 28.10.2025

У Хмельницькому стався вибух у багатоповерхівці, зруйновано кілька поверхів – поліція

У Хмельницькому стався вибух у багатоповерхівці, зруйновано кілька поверхів – поліція
У Хмельницькому у вівторок, 28 жовтня, стався вибух у багатоповерховому будинку по вул. Тернопільській, повідомляє поліція Хмельницької області.

"За попередньою інформацією, стався вибух побутового газу. На місце події виїхали екстрені служби та слідчо-оперативна група поліції", - вказується у повідомленні.

Зазначається, що в результаті вибуху зруйновано кілька поверхів житлового будинку.

Інформація про наявність потерпілих уточнюється.

