17:36 28.10.2025

ДСНС: П'ятеро людей постраждали внаслідок вибуху у багатоповерхівці у Хмельницькому, серед них — дитина

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Через вибух у багатоповерхівці у Хмельницькому постраждали п'ятеро осіб, серед них — дитина, під завалами може бути ще одна людина, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"У Хмельницькому стався вибух у багатоповерхівці, постраждали 5 людей, в тому числі одна дитина. Частково зруйновані 9 квартир, ще 15 квартир пошкоджені", - йдеться у повідомленні ДСНС у телеграм-каналі у вівторок.

За попередніми даними, під завалами може бути людина. Тривають пошуки. Обставини та причину вибуху з'ясовують

За даними очільника Хмельницької обласної військової адміністрації, вибух спричинив порізи ноги в однієї людини та стрес у чотирьох. Вони отримали медичну допомогу на місці, госпіталізація не знадобилася.

На місці події працюють усі екстрені служби міста: рятувальники, медики, газова служба, волонтери Українського Червоного Хреста, психологи ДСНС та правоохоронці. Розгорнуто "Пункт незламності" та пункт для надання психологічної допомоги.

Раніше вже повідомлялося про вибух з посиланням на поліцію Хмельницької області. Тоді у поліції припускали, що причиною вибуху став побутовий газ.

Теги: #хмельницький #дснс #обстріл

