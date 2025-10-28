Під завалами у багатоповерховому будинку у Хмельницькому може знаходитись жінка, ведуться пошукові роботи

За попередньою інформацією, під завалами у багатоповерховому будинку у Хмельницькому, де внаслідок вибуху було зруйновано 9 квартир, може перебувати жінка 1973 року народження, наразі ведуться пошукові роботи, повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

"Найголовніше завдання зараз — пошук жінки 1973 року народження, яка, за попередньою інформацією, може перебувати під завалами. З нею відсутній зв'язок", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

"Ліквідація наслідків вибуху у багатоквартирному будинку в обласному центрі перебуває на моєму особистому контролі. Внаслідок вибуху зруйновано 9 квартир та пошкоджено ще 15. На жаль, п'ять людей постраждали, серед них — одна дитина", - наголосив він..

За словами Тюріна, наразі триває пошуково-рятувальна операція. Всі служби працюють злагоджено: ДСНС, поліція, медики, психологи Червоного Хреста. Розгорнуто Пункт незламності для надання необхідної допомоги постраждалим.

За його словами, щодо причини вибуху, розглядаються різні версії. Остаточний висновок буде зроблено після повного розбору завалів та роботи експертів.