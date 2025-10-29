Інтерфакс-Україна
Події
07:37 29.10.2025

У Хмельницькому виявили ще двох загиблих внаслідок вибуху в багатоповерхівці

1 хв читати
У Хмельницькому виявили ще двох загиблих внаслідок вибуху в багатоповерхівці
Фото: https://www.facebook.com

Ще виявлено тіла двох загиблих внаслідок вибуху в багатоповерхівці у Хмельницькому, причини вибуху встановлюються, повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

"Вночі надійшла інформація щодо можливого перебування в будинку ще однієї людини. На жаль, маємо трагічні підтвердження. Внаслідок вибуху в будинку по вулиці Тернопільська під завалами виявлено тіла двох загиблих", - написав він у телеграмі.

Так, о 02:24 виявлено тіло громадянки 1973 року народження, о 05:12 - тіло громадянина 1983 року народження.

"Трупи направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Встановлюються також і причини вибуху", - зазначив він.

Тюрін додав, що до розбору завалів приєдналися додаткові сили: відділення рятувальників-верхолазів ГМРЦ та відділення спеціального призначення "ДЕЛЬТА". Аварійно-рятувальні роботи тривають безперервно.

Всі служби продовжують працювати злагоджено, надаючи допомогу та розбираючи завали.

Як повідомлялося, через вибух у багатоповерхівці у Хмельницькому постраждало п'ятеро осіб, серед них дитина, під завалами може бути ще одна людина. повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

 

Теги: #хмельницький #жертви #вибух

