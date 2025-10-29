Інтерфакс-Україна
Події
18:31 29.10.2025

В Хмельницькому завершили роботи з розбору завалів, що утворилися внаслідок вибуху у багатоповерхівці: загиблих двоє – ДСНС

1 хв читати
В Хмельницькому завершили роботи з розбору завалів, що утворилися внаслідок вибуху у багатоповерхівці: загиблих двоє – ДСНС
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій завершили роботи з розбору завалів, що утворилися внаслідок вибуху у багатоповерхівці, повідомляє пресслужба ДСНС.

"На жаль, загинули дві людини – жінка 1973 р.н. та чоловік 1983 р.н. Постраждали п’ятеро людей, серед них дитина. Унаслідок події зруйновані 9 квартир, ще 15 пошкоджені", - вказується у повідомленні.

На місці працювали 100 рятувальників та 24 од. техніки ДСНС, в тому числі відділення рятувальників-верхолазів та відділення спецпризначення "Дельта".

Причину вибуху встановлюють правоохоронці.

Як повідомлялося, вибух у багатоповерховому будинку по вул. Тернопільській стався вдень 28 жовтня. В результаті зруйновано кілька поверхів житлового будинку. За попередньою інформацією, стався вибух побутового газу.

Теги: #хмельницький #дснс #вибух

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:37 29.10.2025
У Хмельницькому виявили ще двох загиблих внаслідок вибуху в багатоповерхівці

У Хмельницькому виявили ще двох загиблих внаслідок вибуху в багатоповерхівці

20:45 28.10.2025
Під завалами у багатоповерховому будинку у Хмельницькому може знаходитись жінка, ведуться пошукові роботи

Під завалами у багатоповерховому будинку у Хмельницькому може знаходитись жінка, ведуться пошукові роботи

17:36 28.10.2025
ДСНС: П'ятеро людей постраждали внаслідок вибуху у багатоповерхівці у Хмельницькому, серед них — дитина

ДСНС: П'ятеро людей постраждали внаслідок вибуху у багатоповерхівці у Хмельницькому, серед них — дитина

16:00 28.10.2025
У Хмельницькому стався вибух у багатоповерхівці, зруйновано кілька поверхів – поліція

У Хмельницькому стався вибух у багатоповерхівці, зруйновано кілька поверхів – поліція

16:49 26.10.2025
У Києві завершено роботи по ліквідації наслідків ворожого обстрілу в Деснянському районі

У Києві завершено роботи по ліквідації наслідків ворожого обстрілу в Деснянському районі

16:43 26.10.2025
Ворог завдав удару безпілотником по багатоповерхівці в Сумах, горіла покрівля - ДСНС

Ворог завдав удару безпілотником по багатоповерхівці в Сумах, горіла покрівля - ДСНС

17:00 25.10.2025
УЧХ та ДСНС України провели спільні навчання на Рівненщині

УЧХ та ДСНС України провели спільні навчання на Рівненщині

17:12 24.10.2025
Двоє людей шпиталізовані внаслідок вибуху невідомого пристрою у Харкові

Двоє людей шпиталізовані внаслідок вибуху невідомого пристрою у Харкові

16:39 24.10.2025
ДСНС: Із Костянтинівки, Дружківки та Олексієво-Дружківки з початку тижня евакуйовано 17 людей, серед них – одна дитина

ДСНС: Із Костянтинівки, Дружківки та Олексієво-Дружківки з початку тижня евакуйовано 17 людей, серед них – одна дитина

13:25 24.10.2025
У потязі в Овручі чоловік підірвав гранату, загинуло п'ятеро людей – джерело

У потязі в Овручі чоловік підірвав гранату, загинуло п'ятеро людей – джерело

ВАЖЛИВЕ

Суд заарештував ексголову "Укренерго" Кудрицького із правом застави в 13,7 млн грн

Заяви про "оточення" в Купʼянську українських військ є вигадкою - Угруповання Обʼєднаних сил

Зеленський про санкції США проти нафти з РФ: такі кроки потрібні й надалі, щоб збити російську нахабність

Генштаб ЗСУ: Сили оборони України уразили в Росії два НПЗ та один газопереробний завод

Міноборони Румунії підтвердило скорочення чисельності військ США у Європі

ОСТАННЄ

Україна закриває своє посольство в Гавані – глава МЗС

Наразі опрацьовується близько 17 тис. записів про можливі випадки депортації українських дітей – заступниця міністра юстиції

Клименко на нараді у Харкові обговорив оперативну обстановку та готовність до реагування в осінньо-зимовий період

Угорщина не скасує односторонньо заборону на імпорт української агропродукції – аграрний міністр

Суд заарештував ексголову "Укренерго" Кудрицького із правом застави в 13,7 млн грн

Трамп має намір зустрітися з Орбаном 8 листопада - ЗМІ

Творці мультфільму "Маша і Ведмідь" можуть бути спонсорами тероризму - Юрчишин з посиланням на Мінкультури

Ексглава "Укренерго" на суді: в мене бездоганна ділова репутація, не збираюся тікати чи ухилятися від слідства

Влучання по Краматорській ВЕС може вплинути на енергетичну ситуацію в регіоні - Greenpeace Україна

Україна вітає публікацію нової доповіді Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в країні – МЗС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА