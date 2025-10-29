В Хмельницькому завершили роботи з розбору завалів, що утворилися внаслідок вибуху у багатоповерхівці: загиблих двоє – ДСНС

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій завершили роботи з розбору завалів, що утворилися внаслідок вибуху у багатоповерхівці, повідомляє пресслужба ДСНС.

"На жаль, загинули дві людини – жінка 1973 р.н. та чоловік 1983 р.н. Постраждали п’ятеро людей, серед них дитина. Унаслідок події зруйновані 9 квартир, ще 15 пошкоджені", - вказується у повідомленні.

На місці працювали 100 рятувальників та 24 од. техніки ДСНС, в тому числі відділення рятувальників-верхолазів та відділення спецпризначення "Дельта".

Причину вибуху встановлюють правоохоронці.

Як повідомлялося, вибух у багатоповерховому будинку по вул. Тернопільській стався вдень 28 жовтня. В результаті зруйновано кілька поверхів житлового будинку. За попередньою інформацією, стався вибух побутового газу.