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11:26 01.01.2023

Окупанти двічі обстріляли Нікопольщину в новорічну ніч, поранено жінку - голова Дніпропетровської ОВА

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Окупанти двічі обстріляли Нікопольщину в новорічну ніч, поранено жінку - голова Дніпропетровської ОВА

У новорічну ніч ворог двічі обстріляв Нікопольський район із Градів. У Нікополі поранення дістала жінка, пошкоджено багато будівель у житлових кварталах міста, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"У новорічну ніч росіяни двічі обстріляли Нікопольщину і поранили 48-річну жінку", – написав він у телеграм-каналі в неділю вранці.

За словами голови ОВА, ворожі "Гради" та важка артилерія навмисне стріляли по житлових кварталах саме у святкові години. Під приціл потрапили дві громади – Красногригорівська та Нікопольська.

"У Нікополь прилетіли щонайменше 20 снарядів. Один із них викликав загоряння в дев'ятиповерхівці. 48-річна жінка дістала осколково-опікове поранення очей - її доставили в лікарню. Вранці жінку виписали", - повідомив Резніченко.

Він додав, що в місті пошкоджено до десяти багатоповерхівок і чотири приватних будинки. Пошкоджено будівлі лікарні, банку, двох аптек, готелю, магазинів і лінії електропередачі.

"У Красногригорівській громаді обійшлося без постраждалих", – констатував Резніченко.

Також він зазначив, що над областю вночі збито один з іранських дронів-камікадзе.

Теги: #дніпропетровщина

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