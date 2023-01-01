Усі повітряні об'єкти, випущені на Київ у новорічну ніч, були знищені - КМВА

У новорічну ніч над Києвом знищили всі повітряні цілі, випущені російськими окупантами, повідомляє пресслужба Київської міської Військової адміністрації.

"У районі Києва було виявлено 32 повітряних цілі, всі 32 були знищені! Інформація про жертви відсутня", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що водо- і теплопостачання в українській столиці працюють в штатному режимі.

"О 07:20 на другій колії станції метро "Гідропарк" Святошинсько-Броварської лінії виявлено предмет, схожий на уламок ракети. Рух електропоїздів від станції метро "Лісова" до станції "Дніпро" призупинено. На місці працює вибухотехнічна служба", - підсумували в КМВА.