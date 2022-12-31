Події

21:07 31.12.2022

Посольство Японії глибоко обурене ракетною атакою по цивільному населенню України та пораненням японського журналіста в Києві

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Посольство Японії глибоко обурене ракетною атакою по цивільному населенню України та пораненням японського журналіста в Києві

Посольство Японії в Україні висловило глибоке обурення масованою російською ракетною атакою по цивільному населенню України та пораненням японського журналіста в Києві.

"Посольство Японії глибоко обурене повторним масованим нападом на цивільне населення та цивільні об'єкти в Україні в переддень Нового року, що призвело до загибелі та поранення мирних людей, зокрема японського журналіста", - йдеться в повідомленні посольства.

Як вдень повідомляли мер Києва Віталій Кличко, журналіст із Японії отримав поранення у Печерському районі столиці в результаті ракетної атаки російськими окупантами. Його госпіталізували медики.

За інформацією ЗМІ, журналіст Ватару Секіта працює у виданні "Асахі Сімбун".

 

 

 

Теги: #японія #журналіст #поранення #обстріл

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