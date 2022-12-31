У результаті російського обстрілу Херсонської області постраждали двоє дітей – голова ОВА
Унаслідок артилерійського обстрілу селища Наддніпрянське на Херсонщині двох дітей госпіталізовано із тяжкими осколковими пораненнями, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.
"У новорічний вечір підлі російські вороги били з артилерії по селищу Наддніпрянське поблизу Херсона. Стався вибух снаряду неподалік школи. На вулиці перебували двоє дітей - 13-річний хлопець і дівчинка 12 років. Це брат і сестра. Вони отримали тяжкі уламкові поранення", – написав Янушевич у телеграм-каналі.
Дітей було доставлено до лікарні. Нині вони в операційній, хірурги борються за їхнє життя.