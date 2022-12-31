Події

18:01 31.12.2022

У результаті російського обстрілу Херсонської області постраждали двоє дітей – голова ОВА

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Унаслідок артилерійського обстрілу селища Наддніпрянське на Херсонщині двох дітей госпіталізовано із тяжкими осколковими пораненнями, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

"У новорічний вечір підлі російські вороги били з артилерії по селищу Наддніпрянське поблизу Херсона. Стався вибух снаряду неподалік школи. На вулиці перебували двоє дітей - 13-річний хлопець і дівчинка 12 років. Це брат і сестра. Вони отримали тяжкі уламкові поранення", – написав Янушевич у телеграм-каналі.

Дітей було доставлено до лікарні. Нині вони в операційній, хірурги борються за їхнє життя.

Теги: #діти #херсонщина #поранення

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