Події

16:09 31.12.2022

Над Києвом знищено сім повітряних цілей, постраждали 16 людей, одна людина загинула – військова адміністрація

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Над Києвом знищено сім повітряних цілей, постраждали 16 людей, одна людина загинула – військова адміністрація

Унаслідок російського масованого ракетного удару в суботу, 31 грудня, сили оборони Києва знищили сім повітряних цілей, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"Поки що відомо про одного загиблого та 13 постраждалих. Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

Пізніше у військовій адміністрації повідомили, що кількість постраждалих зросла до 16 осіб. "Уточнено інформацію про постраждалих. Підтверджено – один загиблий та 16 постраждалих, яким надається медична допомога", - йдеться у повідомленні.

За даними КМВА, у Голосіївському районі столиці пошкоджено господарську споруду та автомобіль, постраждалих немає. У Солом'янському районі пошкоджено приватний житловий будинок та готель, у Печерському районі зруйновано готель та незначно пошкоджено навколишні будівлі. Також є руйнування у Дніпровському районі.

У столиці триває повітряна тривога.

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про 11 постраждалих.

 

Теги: #київ #обстріли #кмва

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