У Печерському районі Києва внаслідок ракетної атаки поранений японський журналіст, повідомив Кличко

Журналіст із Японії дістав поранень у Печерському районі Києва внаслідок ракетної атаки російськими окупантами української столиці в суботу, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Під час атаки на Київ у Печерському районі поранений журналіст із Японії. Його госпіталізують медики. Загалом уже 8 постраждалих", - написав Кличко в телеграм-каналі.

Раніше він повідомив про одного загиблого і сімох травмованих місцевих жителів у Солом'янському районі Києва внаслідок російської ракетної атаки.