Окупанти в п'ятницю продовжили наступ під Авдіївкою і Бахмутом, але його темпи знизилися - ISW

Російські окупаційні війська в п'ятницю продовжували завдавати ударів по лінії Сватове-Кремінна в Луганській області, а українські сили завдали ударів по районах зосередження російських військ в Луганській області, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 30 грудня.

"Російські війська продовжили наступальні операції в районі Авдіївки, а також у Бахмуті, де темпи російських наступальних операцій могли сповільнитися порівняно з попередніми днями", - йдеться у зведенні.

Також із посиланням на неназване російське джерело повідомляється, що окупанти завдали наземних ударів по Запорізькій області.

"Російські та українські джерела продовжували обговорювати, чи відбудеться неминуча друга хвиля мобілізації в Росії і коли", - зазначають аналітики.