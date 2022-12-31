РФ може завдати позачергового ракетного удару по Україні, щоб зіпсувати українцям новорічні свята - британська розвідка

Російські окупанти можуть завдати масованого удару по Україні в найближчі дні, повідомляється у звіті оборонної розвідки, опублікованій в Твіттер Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії в суботу вранці.

"З жовтня в Росії зберігається загальна схема проведення інтенсивної хвилі ударів (по Україні – ІФ) кожні 7-19 днів. Росія майже точно дотримується цього підходу, намагаючись придушити протиповітряну оборону України. Однак існує реальна ймовірність того, що Росія зламає цей шаблон, щоб завдати нового удару в найближчі дні, щоб підірвати моральний дух населення України в період новорічних свят", - йдеться у звіті.

У розвідці нагадали, що остання хвиля дальніх ударів окупантів по Україні мала місце 29 грудня і була знову націлена переважно на енергорозподільну мережу.