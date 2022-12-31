Події

08:47 31.12.2022

Окупанти вбили трьох цивільних осіб і трьох поранили на Донеччині, також тричі за добу обстріляли дві громади Дніпропетровщини

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Окупанти вбили трьох цивільних осіб і трьох поранили на Донеччині, також тричі за добу обстріляли дві громади Дніпропетровщини

Російські окупанти вбили трьох цивільних осіб та трьох поранили на Донеччині, також тричі за добу обстріляли дві громади Дніпропетровщини.

"За 30 грудня стало відомо про 3 цивільних, убитих росіянами в Донецькій області: 2 у Бахмуті та 1 у Діброві", - написав голова Донецької ОВА Павло Кириленко у телеграм-каналі.

Він зазначив, що ще 3 особи в області отримали поранення.

У свою чергу голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко зазначив, що росіяни тричі відкривали вогонь по Нікопольському району важкою артилерією.

"Обстріляли дві громади – Мирівську та Марганецьку. Направили туди два десятки снарядів. Людей не зачепило", - написав він у телеграм-каналі.

Наслідки атак з'ясовуються.

 

 

 

 

Теги: #донецька #обстріли #дніпропетровська

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