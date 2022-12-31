Російська армія за добу втратила 710 одиниць о/с, 3 танки, 6 артсистем і 1 гелікоптер

Російська армія за добу втратила 710 одиниць о/с, 3 танки, 6 артсистем і 1 вертоліт, а від початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого втрати ворога становили 105 960 осіб, повідомляє Генеральний штаб України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 31.12 орієнтовно особового складу - близько 105 960 (+710) осіб ліквідовано, танків - 3029 (+3) од, бойових броньованих машин - 6075 (+16) од., артилерійських систем – 2016 (+6) од, РСЗВ – 423 (+0) од., засоби ППО ‒ 213 (+1) од., літаків - 283 (+0) од., гелікоптерів – 269 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1746 (+6) од., крилаті ракети – 711 (+0), кораблі /катери – 16 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн – 4707 (+24) од., спеціальна техніка – 180 (+0)", - йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.