У рамках проєкту "Армія дронів" закуплено 1577 безпілотників, 928 із них уже передано захисникам України

У рамках проєкту "Армія дронів" державні органи України здійснили закупівлю 1577 безпілотників, 928 із них уже передано захисникам України, повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров.

"У рамках проєкту Міністерство оборони, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України та інші органи закупили вже 1577 безпілотників. На кожен із них сотні тисяч людей з усього світу задонатили через UNITED24", - повідомляється в телеграм-каналі Федорова.

За його словами, 928 із закуплених безпілотників "Армії дронів" уже допомагають захисникам України боротися з російськими окупантами.

Проєкт "Армія дронів" був створений за участю Генштабу ЗСУ та Міністерства цифрової трансформації 1 липня 2022 року. У рамках проєкту заплановано закупівлю та ремонт безпілотників за рахунок донатних коштів, а також курси навчання із поводження з ними.