У новому році українська ППО стане ще сильнішою та результативнішою

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наступного 2023 року українська ППО стане ще сильнішою та результативнішою, а згодом може стати найпотужнішою в Європі.

"Цього року ми не лише зберегли нашу протиповітряну оборону - ми зробили її сильнішою, ніж будь-коли. Але в новому році українська ППО стане ще сильнішою, ще результативнішою", - заявив Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Він також зазначив, що українська ППО в перспективі може стати найпотужнішою у Європі.

"Це буде гарантією безпеки не лише для нашої держави, а для всього континенту", - сказав президент.