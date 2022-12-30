Події

20:04 30.12.2022

У новому році українська ППО стане ще сильнішою та результативнішою

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У новому році українська ППО стане ще сильнішою та результативнішою

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наступного 2023 року українська ППО стане ще сильнішою та результативнішою, а згодом може стати найпотужнішою в Європі.

"Цього року ми не лише зберегли нашу протиповітряну оборону - ми зробили її сильнішою, ніж будь-коли. Але в новому році українська ППО стане ще сильнішою, ще результативнішою", - заявив Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Він також зазначив, що українська ППО в перспективі може стати найпотужнішою у Європі.

"Це буде гарантією безпеки не лише для нашої держави, а для всього континенту", - сказав президент.

 

Теги: #оборона #ппо #посилення

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