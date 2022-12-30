Кабмін збільшив граничну чисельність працівників апарату ПФ на 50, територіальних органів Фонду – на 1,3 тис.

Кабінет Міністрів України збільшив граничну чисельність працівників апарату Пенсійного фонду (ПФ) на 50 штатних одиниць і граничну чисельність працівників територіальних органів ПФ на 1,3 тис. штатних одиниць.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю.

Зокрема, граничну чисельність працівників цих органів збільшено у зв'язку з покладанням з 1 січня 2023 року на ПФ функції з управління у системі загальнодержавного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку.